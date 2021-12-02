تقدم النائب د.هشام الصالح باقتراح برغبة قال في مقدمته: لا تعكس وضعية النقل الجماعي في الكويت في كثير من مظاهرها المجهود المبذول لتطوير خدمات النقل العام فهناك قصور على أكثر من صعيد وجب تحديد الجهات المسؤولة عنه التي يقع على كاهلها واجب معالجته باعتماد الخطط البديلة التي من شأنها تحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرجوة من خدمات هذا المرفق الحيوي وتوفير شروط السلامة والراحة والطمأنينة للركاب.

ومن أبرز المظاهر السلبية التي يشهدها هذا القطاع الحالة المزرية التي توجد عليها محطات انتظار الباصات فهي لا تتوافر على أدنى مواصفات السلامة والجمالية ولا تعير للركاب من مستخدمي النقل العام اعتبارا إنسانيا فلا هي تضمن وقايتهم من حر الصيف ولا حمايتهم من برد الشتاء، كما أنها لا تحظى بأي صيانة وتطوير، فهي لا تعدو أن تكون محطات بيافطة حديد مهترئة مثبتة على عمود متلاش أو مظلات حديدية بالية بمقاعد متلاشية.

ونص الاقتراح على الآتي:

قيام وزارة المواصلات - عبر هيئة الطرق والنقل البري - ووزارة شؤون البلدية - عبر بلدية الكويت - بوضع برنامج لتطوير جميع محطات انتظار الباصات في الكويت وذلك بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع وتكليف شركة النقل العام بإنجاز المشروع بمواصفات عصرية تضمن السلامة وشروط الراحة للركاب وتضفي الجمالية على المشهد العمراني الحضري، مع السماح للشركات المعنية باستثمار واجهات تلك المحطات في الإعلانات الدعائية لتوظيف العوائد في أعمال الصيانة والتجديد بانتظام.