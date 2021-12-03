شاركت «نزاهة» في ورشة تدريبية بعنوان قانون حق الاطلاع بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة 1-2/12/2021، والتي عقدت في مركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك.



وقد حاضر بالورشة عبدالحميد الحمر رئيس قسم القضايا والتحقيقات وتطرق إلى مواد القانون وكيفية تقديم المواطنين والمقيمين لطلب حق الاطلاع على المعلومات للجهة المعنية.



وأضاف الحمر ان للجهة مسؤولية تقديم المعلومات والأخذ بعين الاعتبار سرية المعلومات من عدمها والالتزام بما جاء في نصوص القانون، كما تم تسليط الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات المخاطبة بأحكام القانون.