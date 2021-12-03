أصدر الحرس الوطني عددا جديدا من مجلته العسكرية «الحرس الوطني الكويتي» بصيغة pdf، تضمن تغطية مميزة وتوثيقا لأهم الأنشطة والفعاليات في الحرس الوطني، من بينها الجولات الميدانية لنائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف لقيادات الحرس الوطني وما تضمنته من توجيهات لتطوير الأداء في مختلف المجالات بالحرس الوطني.



وحرصت هيئة تحرير المجلة على أن يكون العدد الجديد متاحا لأكبر عدد من القراء عبر الموقع الإلكتروني لتحقيق مزيد من الانتشار على المواقع الالكترونية وترسيخ الثقافة العسكرية.



وتحت عنوان «المبادرات الإيجابية»، أكد رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني في افتتاحية العدد على حرص القيادة على إطلاق المبادرات التي تعود بالنفع على الحرس وتساهم في تعزز مسيرته الرائدة،



وسلط العدد الضوء على مجالات التعاون بين الحرس الوطني والأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية «ساند هيرست»، ووثق إنجازات رياضية لفرق الحرس الوطني، وحوارا مع المبارز الدولي طارق القلاف باعتباره أحد أبطال الكويت من ذوي الهمم والذي رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، كما احتوى على العديد من مشاركات ضباط الحرس الوطني بالمقالات المتخصصة في الثقافة العسكرية والتوعوية والدينية.



العدد الجديد من مجلة الحرس بصيغة الـ pdf متاح عبر الرابط:



https://www.kng.gov.kw/uploads_info/magpdf/110_421.pdf