أسامة أبو السعود



قام مراقب إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العتيبي أمس بزيارة لمدير إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون.



وقام العتيبي بجولة تفقدية للورش والحاضنات الحرفية بالمؤسسات الإصلاحية للوقوف على جاهزيتها وتوافر الاحتياجات المطلوبة لاستئناف عمل الورش والاستفادة منها بشكل فاعل بما يحقق الهدف منها وما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف. يأتي ذلك حرصا من إدارة التأهيل والتقويم على القيام بالدور المنوط بها في الإشراف على إعادة تأهيل وتهيئة فئات النزلاء بدور الرعاية ومراكز التأهيل بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة لتحقيق الأهداف المطلوبة مع هذه الفئات وتأهيلهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع، مع مراعاة الاحترازات الصحية لمكافحة فيروس كورونا.