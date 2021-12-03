مواجهة حاسمة تجمع بوروسيا دورتموند بضيفه بايرن ميونيخ يوم غد السبت في المرحلة الـ 14 من الدوري الألماني لكرة القدم، لكن صاحب الأرض قد يفقد أبرز أسلحته خلال قمة «البوندسليغا».



ومن المتوقع أن يفقد دورتموند نسبة كبيرة من جماهيره العاشقة والمتحمسة خلال المواجهة أمام بايرن، في ظل مساعي السلطات لمنع انتشار الموجة الجديدة من جائحة كورونا بشكل أكبر.



وسبق وأن ألتقى دورتموند وبايرن دون حضور الجماهير في مايو 2020 بسبب الجائحة، وانتهت المباراة بفوز بايرن بهدف رائع لجوشوا كيميتش.



لكن كيميتش لن يكون متواجدا في مباراة الغد حيث يخضع للعزل الصحي حاليا عقب إصابته بالعدوى، بعد أن أثار جدلا واسعا في وقت سابق عبر التأكيد على عدم حصوله على اللقاح.



واستعاد بايرن باقي لاعبيه المصابين بالعدوى لكن تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، حيث فاز بصعوبة على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا وكذلك على ضيفه ارمينيا بيلفيلد في البوند سليغا، مما يشير إلى أن الفريق ليس في أفضل حالاته، لكن على أي حال يتصدر النادي البافاري جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن دورتموند.



وفرض دورتموند المزيد من الضغوط على بايرن عبر الفوز الرائع على ملعب فولفسبورغ 3-1، والأهم هو أن القناص النرويجي إيرلينغ هالاند عرف طريقه إلى الشباك بعد تعافيه من الإصابة.



ومن المتوقع أن يشارك هالاند منذ البداية أمام بايرن بعد مشاركته كبديل في المباراة السابقة.



كما يخوض القناص الپولندي روبرت ليفاندوفسكي أول مباراة له مع بايرن منذ خسارته في سباق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي. لكن ماركو روز المدير الفني لدورتموند أكد أن الجميع اللاعبين ينبغي أن يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل الفوز على بايرن في الدوري الألماني للمرة الأول منذ ثلاثة أعوام.



وتنطلق المرحلة الـ 14 اليوم بمباراة يونيون برلين مع لايبزيغ، فيما يلعب غدا ايضا ارمينيا بيلفيد مع كولن، وباير ليفركوزن مع غرويتر فورث، وهوفنهايم مع آينتراخت فرانكفورت، وماينتس مع فولفسبورغ، وأوغسبورغ مع بوخوم.