مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعتبر أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع وملامح ومعالم القدس المحتلة «لاغية وباطلة ويجب وقفها» وأن أي حل دائم لهذه المدينة يجب أن يراعي حرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.



وصوت أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية بالأغلبية على قرار بعنوان «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية»، تقدمت بمسودته مصر، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته تسع دول فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.



ويؤكد القرار الأممي على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.



كما تم التصويت بالأغلبية على قرار ثان حول القدس المحتلة حي ثايده 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض، خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.



وفي كلمته، قال رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة عبدالله شاهد، إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، على الرغم من كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948، أمر يثبط الهمم.



واضاف: «عاما بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون».



من جهة اخرى، أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين امس، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات كبيرة وبمشاركة طلاب معاهد تلمودية وبحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي.



وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات، في مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.



وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في خامس أيام ما يمسى بـ«عيد الأنوار» أو «الحانوكاه» الذي يرمز إلى إعادة تدشين ما يسمى المذبح في «الهيكل» المزعوم.