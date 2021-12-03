مواجهة فصل الشتاء ومعه النسخة المتحورة من ڤيروس كورونا «أوميكرون» دون زيادة توتر الأميركيين الذين سئموا من الجائحة وباتوا أقل اقتناعا بإدارته للأزمة الصحية، هي المعادلة الصعبة التي يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن حلها من خلال تقديم استراتيجيته الجديدة لمكافحة جائحة كوفيد -19.



وكشف البيت الأبيض عن سلسلة مبادرات في وثيقة لا تتضمن مع ذلك أي إعلان استثنائي وفوق كل شيء أي إجراءات جديدة ملزمة للمواطنين الأميركيين. وتعتمد إدارة بايدن أكثر على تعزيز الترتيبات القائمة.

ولعل أبرز نقطة في الإجراءات التي تم الإعلان عنها هي تشديد التدابير للمسافرين الدوليين، واعتبارا من «مطلع الأسبوع المقبل» سيكون عليهم تقديم فحص سلبي يتم إجراؤه قبل يوم من موعد السفر، بالإضافة إلى شهادة التطعيم، فيما كان يمكن إجراء الفحص قبل ثلاثة أيام من موعد الرحلة.



ومع ذلك، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه في الوقت الحاضر لا حجر صحيا على الوافدين، وهي معلومات تم تداولها في الصحافة. وتظل الرحلات الداخلية معفاة من هذه الاجراءات الصحية حاليا.

داخليا، تمدد إدارة بايدن حتى 18 مارس قرار الزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام والذي كان ينتهي العمل به في 18 يناير.

ويعلن البيت الأبيض أيضا عن إجراءات لزيادة فرص كشف الإصابات، حيث ستتولى شركات التأمين الصحي الخاصة تسديد الفحوص التي يتم إجراؤها في المنزل للمضمونين، كما ستتم مضاعفة عدد الفحوص الموزعة مجانا إلى 50 مليونا.

لكن الرهان الأكبر بالنسبة لجو بايدن يبقى في تسريع التطعيم بعد أن وعد قبل انتخابه بالقضاء على الوباء. ويتعرض بايدن لانتقادات لإعلانه النصر قبل أوانه مطلع يوليو، ثم جاء تفشي المتحورة دلتا الآن أوميكرون.



وبينما تم تلقيح أقل من 60% من الأميركيين من جميع الأعمار بشكل كامل، يتعين على البيت الأبيض إقناع أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم القيام بذلك، وكذلك إقناع الملقحين بالحصول على جرعة معززة مع تشجيع الأهل على تلقيح أطفالهم من سن الخامسة.

هذا في حين يتعرض التطعيم، وعلى نطاق أوسع جميع التدابير الصحية الملزمة المتخذة في مواجهة كوفيد-19، لانتقادات شديدة في المعسكر المحافظ.

يريد جو بايدن إطلاق «مئات» عيادات التلقيح «العائلية» لتطعيم الأطفال بينما يتلقى أهلهم وأجدادهم جرعاتهم المعززة.

وبعد تأكيد الولايات المتحدة اكتشاف أول حالة للمتحورة أوميكرون الجديدة على الأراضي الأميركية، أعلن البيت الأبيض أنه تم اتخاذ إجراءات للتعامل مع «جميع السيناريوهات».



ووفقا لإدارته، فإن «الرئيس ملتزم باستخدام جميع موارد الحكومة لضمان وصولنا بسرعة إلى اللقاحات والجرعات المعززة لتأمينها للمواطنين الأميركيين في حال سيكون من الضروري مكافحة المتحورة أوميكرون».

ويشكل ذلك رهانا سياسيا كبير بالنسبة للرئيس الديموقراطي قبل عام تقريبا من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية.

ويعجز جو بايدن الذي أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الثقة به، عن الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما أنه لم ينجح في إثارة الحماسة لخطط الاستثمار الضخمة التي عرضها.



ويذكره خصومه الجمهوريون باستمرار بأن ڤيروس كورونا لايزال يفتك بمئات الأميركيين يوميا منذ انتخابه. اذ توفي أكثر من 780 ألف شخص بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

في حين أن الغالبية العظمى من الأميركيين وثقت بالديموقراطي البالغ من العمر 79 عاما لمواجهة الجائحة عندما تم انتخابه، وتستمر هذه النسبة في التراجع منذ الصيف.

وفقا لموقع «Fivethirtyeight» الذي يجمع استطلاعات الرأي، حتى الأول من ديسمبر الجاري أيد 48% فقط من الأميركيين معالجة إدارة بايدن للأزمة الصحية. وقبل يوليو كانت نسبة التأييد لاتزال أكثر من 60%.