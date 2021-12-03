تركز الولايات المتحدة جهودها على منطقة المحيطين الهادئ والهندي وتحشد التحالفات هناك، وتظل الهند ورقة رئيسية في المعادلة، لكن هناك علامات استفهام تتعلق بجدوى الاعتماد عليها كحليف في هذا الإطار.

ويقول د. مقتدر خان، الأستاذ بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ديلاوير، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال انتريست» الأميركية، إن الهند بدأت في تلقي منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400-»، رغم المخاطرة بتعرضها لعقوبات من حليفتها وشريكها التجاري، الولايات المتحدة.

ويشير خان إلى احتمال أن تجد الولايات المتحدة سبيلا للالتفاف على ذلك من أجل الحفاظ على علاقات طيبة مع الهند. وبالفعل، يضغط عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري جون كورنين والديموقراطي مارك وورنر، على الرئيس جو بايدن، لإيجاد استثناء بدافع الأمن القومي.

وتقوم الولايات المتحدة حاليا ببناء تحالف قوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليكون بمنزلة دفاع متقدم لمصالحها، وإبقاء المنطقة مفتوحة أمام التجارة.

ويقول خان إن الحوار الأمني الرباعي وهو حوار إستراتيجي غير رسمي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، يمثل تحالفا هائلا، إذ يضم قوتين نوويتين (أميركا والهند)، وثلاثة من أقوى خمسة جيوش في العالم، وثلاثة من أكبر ستة اقتصادات في العالم، وناتجا محليا إجماليا بأكثر من ثلاثين تريليون دولار، أي أكثر من ضعف ناتج الصين.

وتدرك الهند والولايات المتحدة المزايا الاستراتيجية والفوائد الاقتصادية للشراكة الوثيقة بين البلدين: فبالنسبة للهند، يمكن أن يكون التحالف العسكري مع أميركا طوق نجاة. وبالنسبة لأمريكا، تكسب واشنطن حليفا نوويا، وشريكا تجاريا واقتصاديا صاعدا. وفي حين أن اليابان وأستراليا حليفتان لأمريكا منذ عقود، فإن الهند، العضو الرابع في الحوار الرباعي، عضو جديد في نادي الدول التي يمكنها الادعاء بأنها حليفة لواشنطن.

لكن الهند حليف مثير للمشكلات، بحسب خان، فهي حليف لا يمكنه فقط تفكيك التحالف.

ويشير إلى تكتيكات الهند في شراء منظومة «إس400-»، وهي في حد ذاتها إشارة إلى أن الهند مستعدة للإضرار بشراكتها النامية مع الولايات المتحدة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن النظر إلى قرار أستراليا، الشريك الآخر في الحوار الرباعي، والتي خاطرت بغضب فرنسا بشرائها غواصات نووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وعززت هذه الخطوة القدرات العسكرية الأسترالية والروابط التي تربط كانبيرا بالولايات المتحدة.

ويشير قرار الهند بشراء «إس- 400»، إلى أنها ليست على نفس قدر أستراليا كحليف للولايات المتحدة، وفقا لما يقوله خان.

ويرى خان أن الهند مترددة في أن تصبح متصلة بالكامل بأنظمة الدفاع الأميركية، كما أن الديموقراطية في الهند معرضة لخطر المزيد من التراجع، حيث إن القومية الهندوسية تقوض مؤهلات الهند العلمانية والديمقراطية.

ويقول إن القوميين الهندوس على طريق الحرب ضد دستور الهند والأقليات من سكانها. ويتساءل: كيف يمكن لدولة تحارب نفسها أن تكون حليفا جيدا في حرب القوى العظمى؟ ووضع القوميون الهندوس، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قوانين وسياسات تستهدف المسلمين الهنود، والهدف واضح: تهميشهم سياسيا وجعلهم غير مرئيين ثقافيا، وذلك منذ وصول الهندوس إلى مقاليد السلطة للمرة الثانية في عام 2019. وأصبحت حياة المسلمين وممتلكاتهم ووظائفهم في خطر، كما أصبحوا المنبوذين الجدد في الهند. ويبلغ عدد المسلمين الهنود حوالي 200 مليون نسمة، ويتطلب قمعهم موارد هائلة من الدولة. لكن قبل كل شيء، يبعد ذلك الهند أكثر فأكثر عن الديموقراطية.

ويقول خان إنه إذا واصلت الديموقراطية الهندية دوامة الهبوط، فإن الحوار الرباعي لن يكون ديمقراطيا، وسوف تكافح الولايات المتحدة لتبرير شراكتها مع الهند.

ويضيف أنه كما يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة بناء الديموقراطية في الداخل، فلابد أن يصر أيضا على أن تعود الهند إلى جوهرها الدستوري المتمثل في الديموقراطية العلمانية. ويرى أن «الهند غير الديموقراطية» ستقوض الأساس الأخلاقي للاستراتيجية عبر المحيطين الهندي والهادئ.

ويقول أيضا إن أميركا والهند بحاجة إلى إجراء محادثات جادة بشأن احتواء القومية الهندوسية، التي تشكل تهديدا كبيرا لاستدامة الحوار الرباعي واستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.