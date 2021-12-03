رغم كل الشائعات والأخبار عن توتر العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، هذه المرة غير المرات الماضية، حيث تجاهلت شيرين كل الأخبار وخرجت لجمهورها برسالة واضحة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» تدعوهم الى حفلها الجديد في أبوظبي في 10 الجاري.



ويتردد أن شيرين موجودة حاليا في لبنان لتصوير الغلاف الخاص بألبومها الغنائي مع خبيرة المكياج هالة عجم لتعود بقوة إلى الساحة بعد غياب فترة ليست قصيرة، ويتردد أيضا، بحسب موقع «نواعم»، أن الفنانة اختارت اللون الأبيض وكأنها تبدأ حياة جديدة بعد الانفصال، وهو نفس اللون الخاص بالبوستر الذي طرحته قبل أيام للإعلان عن حفلها الجديد بالإمارات، وفوجئ جمهورها بتسريب إحدى أغنيات الألبوم التي تحمل عنوان «ملكش مكان» فور خبر انفصالها، حيث يؤكد البعض أنها رسالة مباشرة لحسام بعد الانفصال.



جدير بالذكر أن شيرين تواصلت مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» بتدوينة خاصة عن حفلها الغنائي في أبوظبي كاتبة: «وحشتوني موعدنا في أبوظبي بمهرجان أم الإمارات»، وتجاهلت كل ما تردد عن انفصالها.