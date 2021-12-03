«التجارة» لم تحدد بعد موعد صرف المواد التموينية لهم.. ومازالت تعمل على تدقيق الأسماء وحصر أنصبة المستفيدين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

طارق عرابي

قالت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء»، ان مراجعة كشوف وأعداد العاملين المستحقين لمكافأة التموين للعاملين في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا بوزراتي الصحة والداخلية، قد أفضت إلى أن العدد الإجمالي للمستحقين يبلغ نحو 90 ألف مستفيد.



وأضافت المصادر أن المستفيدين من هذه المكافأة، يتضمن المواطنين والوافدين وعائلاتهم بحسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن «التجارة» لم تحدد بعد موعد صرف المواد التموينية للصفوف الامامية، والتي تم إقرارها بموجب قرار لمجلس الوزراء في هذا الشأن، ذلك انها مازالت تعمل على التدقيق على الأسماء وتحديد وحصر أنصبة المستفيدين من هذه المنحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



ولفتت إلى ان مكافأة الصفوف الامامية تشمل التموين «المدعوم» فقط وهو عبارة عن 7 مواد غذائية أساسية هي «الأرز، السكر، العدس، زيت الذرة، حليب البودر، معجون الطماطم، الدجاج المجمد»، وفي حال وجود اطفال لدى المستحق دون عامين يضاف لهم حليب ومغذيات الأطفال.



من جهة أخرى، اكدت المصادر استقرار المخزون الغذائي الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الاساسية في الكويت بشكل عام، وذلك من واقع البيانات والدراسات المسحية التي تقوم بها الفرق التجارية على مستوى جميع المحافظات، فضلا عن استقرار المخزون الإستراتيجي للمواد التموينية المدعومة.



وأوضحت المصادر أن «التجارة» لا تفكر إطلاقا في تقليص أي مواد تموينية مدعومة تصرف للمواطنين عبر البطاقة التموينية، خاصة أن هذه المواد تصرف للمواطنين بموجب قرار وزاري صادر بهذا الشأن، كما أنها لا تفكر في الوقت نفسه في إضافة أي مواد جديدة للمواد التموينية المدعومة.