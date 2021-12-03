آلاء خليفة

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي، أن الوزارة حرصا منها على تفادي أي تأخير يحتسب على موظفيها لدى إثبات الحضور بسبب الازدحام عند المصاعد المؤدية لمراكز العمل في أدوار مبنى الوزارة، فإنها قد فعلت خدمة جديدة «لمن يرغب من الموظفين» من خلال توفير أجهزة بصمة إضافية في الدور الأرضي لمبنى الوزارة قبل الدخول لمراكز العمل.

وقالت المصادر انه يتوجب على الموظف الذي يرغب في استخدام البصمة في الدور الأرضي أن يعاود مسح البصمة في الدور التابع له خلال 15 دقيقة من وقت مسح البصمة الأولى حتى يتم قبولها، وفي حال تجاوز المدة المسموحة سيتم احتساب البصمة التي تمت بالدور التابع له الموظف.