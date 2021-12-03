قلب المؤشر نيكاي الياباني مساره ليغلق على ارتفاع، اليوم الجمعة، بقيادة أسهم السفر والترفيه، إذ أقبل المستثمرون على أسهم كانت متضررة وسط مخاوف بشأن تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع نيكاي 1%، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية في ثلاثة أسابيع، ليغلق عند 28029.57 نقطة.

وسجل المؤشر، الذي انخفض بما يصل إلى 0.59% في وقت سابق من الجلسة، انخفاضا أسبوعيا 2.5%.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.63% إلى 1957.86 نقطة، لكنه هبط 1.3% أسبوعيا.

وانتعشت الأسهم التي تضررت بسبب مخاوف حيال عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، إذ تقدمت أسهم شركات الطيران وشركات السكك الحديدية 5.28% و3.28% على الترتيب.

