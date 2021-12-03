أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير المقبل، بما يحول دون إغلاقها.

ووافق المجلس على المشروع بواقع 69 صوتاً مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتاً كافياً لتوقيعه كي يصبح قانوناً.

يذكر أن تمويل الحكومة الحالي ينتهي عند منتصف ليل الجمعة.

كان أعضاء جمهوريون في الكونغرس لوحوا في وقت سابق باتجاه الدفع نحو "الإغلاق"، احتجاجا على فرض إدارة بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات.

وكان أمام المشرّعين يوم ونصف يوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة، تجنبا لنفاد موارد الدولة الفيدرالية وإحالة مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية.

وكان الإغلاق، في حال حصوله، سيؤثر على الوزارات والمتنزهات الوطنية وبعض المتاحف وعلى عدد كبير من المؤسسات.

وأثر الإغلاق في شتاء 2018، وهو الأطول حتى الآن، بشكل ملحوظ على مراقبة الأمتعة في المطارات، وهي فوضى لا تريدها الغالبية العظمى من المشرّعين قبل عطلة أعياد نهاية السنة.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في وقت سابق من الخميس لتجنب شلل الخدمات الاتحادية بحلول نهاية الأسبوع.

وجاءت الموافقة على المشروع في مجلس النواب بواقع 221 صوتاً معه مقابل 212 ضده.

يذكر أن الكثير من الجمهوريين كانوا قد لوحّوا بالتسبب بـ"إغلاق" احتجاجاً على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية لقاح كورونا على بعض الفئات.

