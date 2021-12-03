يتطلب الإنضمام لشركة أو التخصص في مجال أو اتقان وظيفة مجموعةً من المؤهلات والمهارات الفنية، إلا أن هناك بعض الصفات التي يحتاج الموظف أن يتسم بها، بغض النظر عن المكان الذي يعمل به، أو الوظيفة التي يقوم بها.

وهذه الصفات هي التي تميز الموظف الذي يقوم بما يُطلب منه فقط، وذلك الذي يرغب في تحقيق أفضل أداء.

5 صفات يتسم بها أفضل الموظفين أداءً

1- الفضول الشديد

- لا يهتم الأشخاص الذين يتسمون بالفضول الشديد بالقيام بعملهم فقط، لكنهم ينظرون إلى عملهم اليومي باعتباره وسيلة لتعزيز رؤية المؤسسة بشكل عام، فهم يرون أن كل مهمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة تدعم العمل.

- يميل الموظفون الذين يتسمون بالفضول الشديد إلى التعلم باستمرار، وحل المشكلات، فهم يبحثون عن حلول مبتكرة لمشكلات العمل، ويطرحون على أنفسهم الأسئلة المهمة، مما يمكنهم من التصرف بشكل استباقي دومًا دون الحاجة لتدخل المدير، مما يساعد كل شخص على التركيز في عمله، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

2- القدرة على التعلم

- يعد الميل إلى تعلم أشياء جديدة بسرعة وفاعلية مهارة في حد ذاتها، فالموظف الناجح والمتميز هو الذي يكون قادرًا على استيعاب المعلومات بسرعة، وتحويل هذه المعلومات إلى عمل يساعد الشركة على النمو.

- علاوة على ذلك يتسم أفضل الموظفين أداءً بالقدرة على التكيف مع الظروف الجديدة، من خلال التعلم، فأولئك هم الذين يستطيعون التعامل مع الأزمات، وينجحون رغم الصعاب والتحديات.

3- القدرة على تحويل التعليقات والملاحظات إلى أفعال

- من الطبيعي أن يتلقى الموظف تعليقات وملاحظات على عمله، سواء إيجابية أو سلبية، لكن ما يميز أفضل الموظفين أداءً هي الطريقة التي يتفاعلون بها مع هذه التعليقات، فهم ينظرون إليها باعتبارها وسيلة للتطور، ويعملون بجد لتحويل نقاط ضعفهم إلى نقاط قوة، فالتحديات تحفزهم وتجعلهم أكثر قوة ومرونة.

4- القدرة على العمل الفردي والجماعي

- مثلما يتسم أفضل الموظفين أداءً بالقدرة على العمل بمفردهم دون كثير من التوجيهات، فإنهم قادرون أيضًا على العمل ضمن فريق، والتعاون ومشاركة أفكارهم مع الآخرين، ويمكن الاعتماد عليهم للقيام بعدة أدوار داخل الشركة.

5- تمكين الآخرين

- الموظفون المتميزون هم الذين يدعمون الآخرين، ويجعلون كل من حولهم أفضل، ويعتمد ذلك على الذكاء العاطفي للشخص، فالموظفون المتميزون قادرون على التعاطف مع الأشخاص الذين يعملون معهم، فهم يدركون أن نجاح أحد الموظفين يعد نجاحًا للشركة كلها.