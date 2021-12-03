طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الصين استخدام احتياطياتها من النفط الخام، وذلك ضمن إطار المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في محاولة لتهدئة أسعار النفط المرتفعة.

وفي حين تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر احتياطي نفطي استراتيجي في العالم، تقوم الصين التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم ببناء نظام خاص بها.

لماذا تحتاج الصين إلى احتياطي النفط الاستراتيجي؟

- في التسعينيات قالت الصين إنها تخطط لإنشاء نظام احتياطي نفطي استراتيجي مماثل لنظام الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انطلق المشروع رسمياً عام 2007. في ذلك الوقت كانت الصين تتحرك مسرعة لشراء النفط الخام من دول مثل السودان والعراق وفنزويلا، وخام الحديد من أستراليا والبرازيل، لتمويل نموها الاقتصادي.

- منذ ذلك الحين زاد اعتماد الصين على استيراد النفط من الخارج بشكل كبير، ففي عام 2020 استوردت الصين 73% من النفط الذي استهلكته مقارنة بـ 49% عام 2007. واشترت الصين 542 مليون طن (4.1 مليار برميل) من النفط العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 7.3% على أساس سنوي.

ما حجم احتياطيات الصين من النفط الخام الاستراتيجي؟

- لا تنشر الصين بانتظام تقارير عن حجم احتياطياتها من النفط الخام الاستراتيجي، ورغم ذلك فإن المكتب الوطني للإحصاء قال في عام 2017 إن احتياطي النفط الخام الاستراتيجي بلغ 37.73 مليون طن (280.7 برميل)، بحلول منتصف 2017.

- يعتقد الخبراء أن الصين قامت بتخزين كميات كبيرة من النفط الخام، عندما انخفضت الأسعار في شهري مارس وأبريل العام الماضي، ويقدر وانغ يونغ تشونغ كبير الباحثين بمجال الطاقة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، حجم احتياطيات الصين من النفط الخام بما يعادل صافي الواردات لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 يوماً.

- لا يزال هذا الرقم أقل بكثير من احتياطيات النفط التي يجب الاحتفاظ بها للطوارئ، والتي تغطي صافي الواردات لمدة 90 يوماً، وفقاً للمعايير التي حددتها وكالة الطاقة الدولية، ورغم ذلك تمتلك السلطات الصينية أدوات تمكنها من التعامل مع مشكلات العرض والأسعار.

- يمكن للحكومة استخدام مخزون شركات النفط الثلاث الكبرى التي تمتلكها وهي "شركة البترول الوطنية الصينية"، ومجموعة "سينوبك"، وشركة "الصين الوطنية للنفط البحري".

كيف تقارن احتياطيات الصين من النفط الخام الاستراتيجي بالولايات المتحدة؟

- أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية نظاماً للاحتياطي النفطي الاستراتيجي عام 1975، يحتوي هذا النظام النفطي على ما يزيد على 600 مليون برميل، مخزنة في أربعة مواقع مشددة الحراسة، والتي تتواجد على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا، وتكفي هذه الكمية لتلبية الطلب لأكثر من شهر.