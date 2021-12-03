بدأت الصينية "ديدي" الإعداد للانسحاب من سوق الأسهم الأمريكية، وسوف تعمل على بيع أسهمها في هونج كونج، وذلك بعد ستة أشهر فقط من إدراجها في بورصة نيويورك.

وأوضحت شركة خدمات مشاركة الركوب عبر حسابها الرسمي على "ويبو" الجمعة أنها تبدأ في عمليات الشطب من بورصة نيويورك، وأنها توصلت إلى ذلك القرار بعد دراسة متأنية.

ومنذ طرح الشركة التكنولوجية في الثلاثين من يونيو، تراجع سهمها بنسبة 44%، وأغلق تعاملات أمس الخميس عند مستوى 7.80 دولار.

ويأتي إعلان قرار "ديدي" بعد أقل من 24 ساعة من إنهاء لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية القواعد التي تسمح لها بشطب الأسهم الأجنبية لفشلها في تلبية متطلبات التدقيق.

يذكر أن سهم الشركة تراجع بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعدما طلب المنظمون الصينيون من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى "ديدي" وضع خطة للشطب من البورصات الأمريكية بسبب مخاوف بشأن تسرب بيانات حساسة.