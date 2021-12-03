رحب البيت الأبيض بقرار تحالف "أوبك بلس" بشأن إبقاء سياسة رفع إنتاج النفط دون تغيير خلال الشهر المقبل.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "جين بساكي": "نرحب بقرار اليوم بشأن استمرار زيادات إنتاج النفط بشكل شهري بمقدار 400 ألف برميل يومياً، نعتقد أن ذلك سيساعد في دعم تعافي الاقتصاد العالمي".

لكن البيت الأبيض أوضح أنه لا وجود لخطط حول إعادة النظر في قرار الولايات المتحدة في الشهر الماضي بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط.

وأعلنت الدول المنتجة للنفط في "أوبك" والحلفاء من خارجها اليوم تثبيت سياسة الإمدادات خلال شهر يناير المقبل، لكنها أشارت إلى أن الاجتماع سيظل مستمرا من أجل التدخل لتعديل الإنتاج في حال اقتضت تطورات الوباء والسوق ذلك.