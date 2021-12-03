بيروت ـ أحمد عزالدين

أقرت هيئة مكتب المجلس في اجتماعها جدول أعمال الجلسة التي دعا لها الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل وابرز عناوينها البطاقة التمويلية للعائلات الفقيرة والإجراءات بشأن تحويل الأموال للخارج.

وترأس رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية عين التينة اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى وأمين عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة في المجلس محمد موسى.

وبعد الاجتماع قال الفرزلي ان هيئة مكتب المجلس انعقدت بناء على دعوة الرئيس وكان هناك نقاش مستفيض بجدول أعمال مقرر لجلسة تقرر عقدها نهار الثلاثاء في تمام الساعة 11، وتم الاتفاق على جدول الاعمال وألحق به بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة وكان آخرها في لجنة المال والموازنة تتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الامن الداخلي والامن العام وخلافها ولكن في آخر الجدول، لأن الجدول كان قد قرر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتم تأجيل الجلسة للاسباب المعروفة.

وحول موضوع الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية، قال الفرزلي: البطاقة التمويلية موجودة على جدول الاعمال وهي جزء اساسي بجدول الاعمال وايضا الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا اليها دولة الرئيس نهار الاثنين بانتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف وستعقد الجلسة في المجلس للنقاش في الكابيتال كونترول على امل اذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الاعمال.

وحول موعد الانتخابات، قال الفرزلي: هذا الموضوع لم يكن مدرجا على جدول الاعمال ولا داعي لإدراجه بعد البت بالطعن، مسألة الدعوة للهيئات الناخبة تتم بناء على اقتراح وزير الداخلية وتصدر بمرسوم موقع من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ونحن لا نتدخل بحق رئيس الجمهورية بالتوقيع او عدمه.