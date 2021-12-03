قتل شخص كان يستقل دراجة نارية بالقرب من قرية كفر بطيخ جنوبي إدلب، إثر قصف بطائرة مسيرة «درون» أميركية استهدفته بشكل مباشر، بينما أصيب سبعة مدنيين من عائلة واحدة تصادف مرورهم في سيارة يستقلونها عبر الطريق.

وقال «الدفاع المدني السوري» إن شخصا قتل، وجرح خمسة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة نساء وطفل بجروح خفيفة، بقصف طائرة استطلاع مذخرة استهدف دراجة نارية على طريق أريحا ـ المسطومة.

ونقل موقع عنب بلدي عن «المرصد 20» المتخصص برصد حركة الطيران في مناطق الشمال السوري، إن الطائرة من نوع «MQ9 RAPER» أميركية الصنع، استهدفت دراجة نارية شرقي محافظة إدلب بثلاثة صواريخ.

وتداولت حسابات لناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر بطاقة شخصية قالوا إنها للشخص المستهدف، وهو عامل في «المجلس المحلي» لمدينة عفرين شمالي حلب.

وأشار إلى أنه حامت خمس طائرات مسيرة تابعة للتحالف، واحدة في كل من (عين شيب وبسنقول والمسطومة وسرمدا وحارم وكللي وقورقانيا).