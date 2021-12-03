أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك، أن سورية وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك، في خطوة تهدف الى تسهيل التجارة بين البلدين، بحسب ما نقلت وسائل اعلام روسية عن وكالة الانباء الإيرانية (فارس).

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع سورية خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني الى دمشق. وشدد على أن سورية وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما.

وأضاف أن هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سورية، حازت إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين.

وفي العام 2019، بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال.