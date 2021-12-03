الدوحة- فريد عبدالباقي

تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 بعد فوزه مساء اليوم على نظيره العماني بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى.

سجل هدفي منتخب قطر أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وفهمي سعيد، هدف في مرماه في الدقيقة 97، فيما أحرز هدف عمان الوحيد اللاعب خالد الهاجري في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب قطر إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وضمن التأهل إلى الدور الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند نقطة واحدة حصدها بتعادله الإيجابي 1-1 مع المنتخب العراقي في الجولة الأولى، وبينما فاز العنابي على البحرين بهدف نظيف سجله عبدالعزيز حاتم في افتتاح مباريات المنتخبين الجولة الأولى.

وكان منتخبا العراق والبحرين تعادلا سلبيًا في وقت سابق اليوم، ليرتفع رصيد أسود الرافدين إلى نقطتين في المركز الثاني، ونال المنتخب البحريني نقطة ليحتل المركز الرابع والأخير.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب القطري مبارياته بدور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل، بينما يلعب المنتخب العماني ضد المنتخب البحريني.