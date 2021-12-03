أكدت الفنانة السورية كندة علوش، تحمسها الشديد وتفاؤلها بمسلسل "ستات بيت المعادي" متمنية أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور وقت عرضه في التاسع من ديسمبر الجاري.

ونشرت علوش إعلانا ترويجيا للمسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".. وكتبت: "مين متحمس للمسلسل... باقي أسبوع على عرضه".

وكشفت عن أن العمل يجري في إطار من الإثارة والغموض ويتناول قصص ثلاث نساء في ثلاث أزمنة مختلفة، الستينيات والثمانينيات والعصر الحالي، مشيرة إلى أنها محظوظة بالمشاركة في مسلسل مميز قصته محبوكة جيدا.

وأكدت أنها لا تقدم أي عمل لمجرد الحضور وأنها تدقق في اختياراتها حتى لا تكرر نفسها في أدوار تتضمن تفاصيل سبق أن قدمتها، لافتة إلى أنها تسعى إلى تقديم أدوار محورية تكون محركة للأحداث أو مساهمة في تحريكها، بغض النظر عن حجمها ومساحتها.

ومسلسل "ستات بيت المعادي" مأخوذ من فورمات أجنبي ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفين.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وكندة علوش، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

وعادت كندة علوش مؤخرا إلى الحياة الفنية بعد غياب، حيث قدمت حكاية بعنوان "ضي القمر" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، وريهام نبيل، وياسمين موافي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وناقشت قضية التلقيح الصناعي.