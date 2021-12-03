ينظف أحمد في النهار شوارع مدينته بحكم العمل وفي الليل يحث المواطنين على التوقف عن إلقاء القمامة في الشوارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقدم أحمد نفسه ويشرح طبيعة نشاطه وعمله ويقول "أحمد النصيرات.. عامل وطن.. مؤثر على تطبيق التيك توك".

وفي كل صباح يجمع أحمد النصيرات (23 عاما) القمامة من شوارع العاصمة الأردنية عمان التي يحب أن يراها نظيفة على الدوام.

دفعته سلوكيات الناس السلبية مثل إلقاء القمامة في الشارع وأحيانا على بعد أمتار فقط من الحاويات المخصصة لها إلى أن يصنع لنفسه حسابا على تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة حيث ينشر الوعي بالقضية بطريقة كوميدية.

يقول النصيرات عن عمله ونشاطه على تطبيق تيك توك "بحس الاثنين مكملين لبعض.. أول إشي بمهنتي عامل وطن إني أنا قاعد بنضف وبحافظ على النظافة ومجال التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام، بوصل رسائل توعوية من خلال وظيفتي كعامل وطن وأنا فخور بهذا الإشي إللي بعمله".

وحظيت مقاطعه المصورة، التي بدأ في نشرها قبل عامين، بشهرة واسعة وأصبح لديه نحو 160 ألف متابع على حسابه.

لكن النصيرات الذي أصبح عامل نظافة منذ أربع سنوات أكد على أن لديه حلما لن يتخلى عنه أبدا.

قال "حلمي كان إني أكون بالتمثيل. والحمد الله ما زلت بدي أوصل لهذا الحلم ومن خلال التيك توك قاعد بتشجع أكثر وأكثر وقاعد أقتبس شوية أفكار من هذا الفيديو وهذا الفيديو عشان أطلع أنا بشي كتير حلو وبإذن الله راح ضلي ماشي باتجاه حلمي".