أظهرت دراسة أجراها منتدى "ميركاتور" للهجرة والديمقراطية في الجامعة التقنية بمدينة دريسدن الألمانية أن جائحة كورونا عززت من تواجد اليمينيين الشعبويين في جميع أنحاء أوروبا.

وكان العلماء قد حللوا في الدراسة التأثير الكمي والنوعي للأحزاب الشعبوية في اثني عشرة دولة أوروبية.

وقال رئيس المنتدى، هانز فورلندر، في دريسدن خلال عرض نتائج الدراسة بعنوان "كورونا والشعبوية اليمينية": "أوقات الأزمات هي

دائما بوابات للاستياء والاحتجاج"، موضحا أنه في مثل هذه الأوقات يكون من السهل على قوى سياسية إثارة المخاوف والقلق والاستياء وانتقاد النخب أو المؤسسات أو حتى النظام بأكمله، مشيرا إلى أن ذلك كان هو الحال أيضا خلال أزمة الهجرة.

وفي المقابل أشار فورلندر إلى أن كورونا لم تكن بالضرورة بوجه عام موضوعا رابحا للشعبويين اليمينيين، وقال: "لكنهم حققوا نجاحا حيثما كانوا قادرين على تناول وتأجيج التجارب الحالية من الاغتراب والمواقف الشعبوية لبعض قطاعات السكان من خلال انتقادهم للنظام".