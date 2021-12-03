الدوحة- فريد عبدالباقي



سيطر التعادل السلبي على لقاء العراق والبحرين في المواجهة التي جرت بينهما اليوم على ستاد الثمامة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري.. وهذا أول تعادل سلبي في البطولة.



وبهذه النتيجة حصل المنتخب العراقي على النقطة الثانية له بالمجموعة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب سلطنة عُمان، ليحتل المركز الثاني مؤقتاً، فيما نالت البحرين على أول نقطة لها في المجموعة بعد خسارتها في اللقاء الافتتاحي أمام منتخب قطر صفر-1، لتحتل البحرين المركز الرابع والأخير.



نال لاعب منتخب العراق محمد قاسم على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم.



وتلعب العراق مباراتها القادمة أمام منتخب قطر يوم الأثنين المقبل على ستاد البيت المونديالي في الجولة الثالثة، وبينما تلعب البحرين أمام سلطنة عُمان في ستاد أحمد بن علي المونديالي.