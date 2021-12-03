تعزز شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات جهود البحث عن أدوية مضادة للسرطان وذلك بعد نجاحها في تطوير لقاح مضاد لكورونا.

جاء ذلك خلال احتفال الشركة بإستكمال بناء أول " مرفق في العالم من نوعه لتصنيع منتجات فردية (تقدم خيارات تركيبية لكل فرد)

للعلاج المناعي للسرطان" وذلك حسبما صرح مؤسس الشركة أوجور شاهين.

وفي حال نجاح أعمال التطوير الراهنة، فإن من المنتظر توفير أكثر من 10000 وحدة سنويا من العلاج المصمم لمرضى السرطان.

وكما هو الحال مع لقاح كورونا، تعتمد بيونتيك في تطوير هذا العلاج على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. من جانبها، قالت زوجة شاهين والمشاركة في تأسيس الشركة، أوزليم توريشي

إن بيونتيك تنتهج طريقتين في العلاج المناعي المضاد للسرطان وذكرت أن هاتين الطريقتين تمران في الوقت الراهن بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية، وتهدف هاتان الطريقتان إلى علاج سرطان القولون والجلد الأسود.

وأشارت توريشي إلى أن بيونتيك تأسست قبل 13 عاما "مدفوعة بالأمل" في تطوير عقاقير مخصصة لعلاج مرضى السرطان لافتة إلى أن هذا هو السبب في اعتزازها الشديد بالمرفق المستقبلي لبيونتيك.

في الوقت نفسه، اعترف شاهين بأن بيونتيك تخوض بهذا مغامرة على صعيد العمل التجاري وقال إنه "لا يوجد ضمان" بأن الأبحاث ستنجح في النهاية وسيتم التصريح بالعقار، وأضاف أنه إذا نجح كل شيء فإن بيونتيك ستكون لديها الإمكانية للشروع في الإنتاج سريعا.

يذكر أن مرفق الإنتاج المستقبلي والذي من المنتظر أن يبدأ العمل في 2023، يقع في منطقة تجارية تبعد دقائق قليلة عن مقر الشركة في ماينتس. ومن المنتظر أن يعمل في المرفق الجديد 500 شخص.