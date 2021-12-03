روج الفنان المصري حمادة هلال لمسلسل " عالم دبليو " ، الذي شرع في تصويره مؤخرا ، وهو دراما عربية تتمحور حول عالم الأبطال الخارقين .

ونشر حمادة هلال ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلانا دعائيا من كواليس التصوير ، وكتب قائلا :"قريبا مسلسل عالم دبليو"، ويبدو من الصورة التي نشرها أنه يطل في المسلسل بشكل مختلف في الشكل والمضمون.

ويظهر حمادة هلال في الإعلان التشويقي بلحية كثيقة ويرتدي بالطو شتويا وقفازا وفي وجهه جروح وينزف الدماء من أنفه ، ويقف وكأنه في منطقة جبلية حيث تكسو ملابسه الرمال .

وأعاد حمادة هلال نشر بيان للشركة المنتجة كشفت فيه عن إطلاق أول دراما عربية تتمحور حول عالم الأبطال الخارقين ، مشيرة إلى أن الموسم الأول من المسلسل سيتألف من خمس إلى ست حلقات وسيتم تصويرها بأحدث معدات التصوير من خلال تكنولوجيا لم يتم استخدامها من قبل في الشرق الأوسط.

والمسلسل من إخراج ياسين حسن وتأليف كريم أسامة ، ويضم نجوما من جميع أنحاء العالم العربي ، منهم حمادة هلال ، ومحمد الشرنوبي ، وشريف رمزي ، ومحمد لطفي السعودي ، وقصي خضر ، ومصعب العراقي ، و سيف حليم.