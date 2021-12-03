أعلنت شركة "أديداس" العالمية لتصنيع الملابس الرياضية عن عقد شراكة مع منصة "كوين بيز" لتبادل العملات المشفرة المدرجة في بورصة ناسداك، وذلك في إطار سعيها لاستخدام العملات المشفرة.

جاء ذلك في تغريدة للشركة، على موقع تويتر، وذلك في نفس الأسبوع الذي قررت فيه الشركة إنفاق أموال طائلة لشراء قطعة أرض في "ذا ساند بوكس"، وهي عالم ألعاب افتراضية في فضاء "ميتافيرس".

وبينما لا يقدم أي من الإعلانين أي تفاصيل على الإطلاق ولا إشارة إلى ما إذا كان هناك أي اتصال مقصود بين الحدثين؛ لكن يُرجح أنَّ الشركة تخطط لإنفاق العملة المشفرة في "ذا ساند بوكس"، وبالتالي يمكن أن تساعد "كوين بيز" في تنفيذ الاستثمارات المطلوب.

وتمتلك "أديداس" بالفعل عقارًا في عالم الألعاب الافتراضي "ذا ساند بوكس"، حيث يمكن رؤية اسمها على قطعة أرض في هذه الإحداثيات.

واقترحت "أديداس" أنها ستبني شيئًا في أراضيها الافتراضية في اللعبة "ذا ساند بوكس"، وتطلق على المفهوم اسم "أديفيرس".

والميتافيرس هو عبارة عن فضاء عبر الإنترنت لعوالم تجريبية ثلاثية الأبعاد مترابطة، باعتباره الحدود الجديدة حيث يمكن للأشخاص التواصل والعمل والتسوق، مثلما هو الحال في العالم الحقيقي، وتستحوذ شركات الأعمال على الأراضي حيث تزدهر تلك الأنشطة وتدر الأموال.