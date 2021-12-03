أعلنت روسيا، تزويد مروحيتي (مي - 28 إن إم) "صياد الليل" و(كا - 52 إم) الضاربتان، بصاروخ موجّه متعدد المهام من طراز "إزديلي - 305 إي"؛ من أجل رفع القدرة القتالية لهاتين المروحيتين اللتين تصدّران إلى بلدان أخرى.

وقال النائب الأول لمدير عام شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية، سيرجي ميخايلوف، لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الصاروخ "إزديلي ـ 305 إي" أصبح أول سلاح متعدد المهام تستخدمه المروحيات الحربية داخل روسيا وخارجها، وبمقدوره إصابة كل الأهداف في ميدان القتال.

وأوضح ميخايلوف، أن المروحيات الروسية كانت تستخدم سابقا نموذجين من الصاروخ المذكور يخصص أحدهما لتدمير الأهداف المدرعة، أما الآخر فيخصص لتدمير بقية الأهداف، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية.

يُشار إلى أن الصاروخ "إزديلي - 305 إي" جرى تصميمه في مكتب "كولومنا" للتصاميم، وكُشف عنه لأول مرة في "منتدى الجيش - 2021"، ويبلغ مدى عمله 14500 متر.