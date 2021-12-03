طوّر باحثون صينيون نوعاً جديداً من فيلم نانوي مُركّب بوليميدي الطبقة، يمكن تطبيقه على السطح الخارجي للسفن الفضائية.

وتستخدم أفلام البوليميد المركبة حالياً على نطاق واسع لحماية السفن الفضائية من الظروف المتنوعة للمدار الأرضي المنخفض، نظراً لأدائها المتميز من حيث الخصائص الميكانيكية، والاستقرار الحراري، والمقاومة الكيميائية. ومع ذلك، فإن المادة حساسة جداً للأكسجين الذري في بيئة الفضاء، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في الخواص الفيزيائية والميكانيكية.

وتمكن الباحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية من توليد فيلم نانوي مركب قائم على البوليميد مُعزز بشكل كبير بخصائص ميكانيكية ومقاومة للأكسجين الذري، وذلك من خلال دمج شرائح ميكا نانوية مع البوليميد ضمن طبقة مزدوجة فريدة مستلهمة من اللؤلؤ وشديدة الكثافة، وذلك وفقاً لما ورد في مقال بحثي نُشر مؤخراً في مجلة "المواد المتقدمة".

وأشارت المقالة البحثية إلى أن بإمكان الأفلام النانوية المركبة مقاومة الأكسجين الذري، والأشعة فوق البنفسجية، والحطام الفضائي، حيث يتفوق أداء هذه المادة على البوليميد النقي، وبوليميد الميكا أحادي الطبقة، وغيرهما من الأفلام المركبة القائمة على أساس البوليميد المستخدمة سابقاً.