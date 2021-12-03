أفادت تقارير إعلامية بأنَّ شركة "أبل" تعمل على تطوير شاحن متعدد الأجهزة يسمح للأجهزة "بشحن بعضها البعض"، وكذلك سماعات رأس بتقنية الواقع المعزز التي ستطرحها لأول مرة في أواخر عام 2022.

وأشارت صحيفة "باور نيوز" التكنولوجية، إلى أنَّ "أبل" لا تزال تعمل على الشاحن متعدد الأجهزة، ولم تستسلم بعد فشل شاحن "إير باور" الذي تم تقديمه منذ بضع سنوات، لكن التاريخ المحدد لطرح الشاحن الجديد غير معروف.

وتعتقد الصحيفة أيضًا أنَّ أبل تطور شواحن لاسلكية قصيرة المدى وطويلة المدى، مضيفة: "أبل تتخيل مستقبلًا حيث يمكن لجميع أجهزتها الرئيسية شحن بعضها البعض. تخيل أنَّ جهاز آيباد يشحن جهاز آيفون، وآيفون يشحن ساعة أبل".

أما بالنسبة لسماعة الواقع المعزز، تقول الصحيفة إنَّ الكشف عنها قد يحدث في عام 2022، لكن الفجوة بين طرحها في السوق وإزاحة الستار ستكون كبيرة.