توقع تقرير اقتصادي ظهور تأثيرات إفلاس عدد كبير من شركات توزيع الكهرباء والغاز في بريطانيا على المستهلكين اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل، عندما تسعى الشركات العاملة إلى استعادة خسائرها في وقت أسبق مما كان مقررا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العديد من شركات توزيع الطاقة في بريطانيا أشهرت إفلاسها خلال العام الحالي، مع ارتفاع أسعار الجملة

للطاقة في مختلف أنحاء أوروبا، في حين مازالت الشركات البريطانية العاملة مطالبة باستيعاب ملايين العملاء الجدد الذين توقفت الشركات المتعاقدين معها عن العمل، وهو ما أدى إلى ارتفاع نفقات تلك الشركات بمليارات الجنيهات الاسترلينية.

واستجابة لشكاوى شركات توزيع الطاقة البريطانية من احتمال انتظارها لمدة تصل إلى 18 شهرا حتى تبدأ استعادة نفقاتها الإضافية، وافق جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم" على تقديم موعد السماح للشركات بفرض أسعار جديدة إلى نيسان/أبريل المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن النتيجة النهائية ستكون ارتفاع التكلفة بالنسبة للمستهلكين الذي يواجهون بالفعل زيادة الحد الأقصى للأسعار على مستوى البلاد.

وفي ضوء طريقة استرداد النفقات، فإن خروج شركات من السوق يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار التجزئة للطاقة لجميع المستهلكين، وليس فقط للمستهلكين الذين اضطروا إلى تغيير الشركات التي يتعاملون معها.