أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في البلاد، زادت صادرات الشركة الصغيرة والمتوسطة منذ بداية العام الحالي عن الرقم القياسي المسجل لعام كامل في 2018 وكان 2ر105 مليار دولار.

وبلغت صادرات هذه الشركات في عام 2019 حوالي 9ر100 مليار دولار، مقابل 7ر100 مليار دولار في .2020

وشكلت صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي حوالي 2ر18% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبلغت قيمة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 3ر95 مليار دولار بزيادة نسبتها 7ر26% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 87019 شركة بزيادة نسبتها 3ر16% عن الفترة نفسها من العام الماضي.