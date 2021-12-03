كشف فريق من العلماء الصينيين في دراسة أجروها، أن مادة إنترلوكين - 27 المعروفة بالرمز (آي أل - 27) أبرزت قدرة كامنة لعلاج السُمنة وداء البول السكري.

فقد أظهرت الدراسة أن مادة إنترلوكين - 27 تستطيع تعزيز توليد الحرارة في الخلايا الدهنية، وتصريف الطاقة، وبالتالي تثبيط السمنة وتحسين مقاومة الأنسولين.

وتقدم الدراسة هدفا جديدا لعلاج السمنة، حيث قال يين تشي نان، رئيس فريق الدراسة من جامعة جينان، إن إنترلوكين-27 آمن وله إمكانات تطبيق سريري جيدة وقيمة سوقية.

ونُشرت الدراسة مؤخرًا على الإنترنت في مجلة (الطبيعة).

وازدادت نسبة السمنة سريعاً في السنوات الأخيرة، ما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء البول السكري وأمراض العمود الفقري والسرطان، وفقا لما ذكر يين.