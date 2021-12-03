تعتزم فرنسا إبلاغ ضحايا العنف المنزلي في البلاد قبل خروج المدانين بتلك الجرائم من السجن.

وأعلن وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سوف يتم إصدار توجيهات في هذا الشأن لكل مكاتب ممثلي النائب العام اعتبارا من أيار/مايو كقانون إلزامي.

يأتي القرار بعد أيام قليلة من وفاة امرأة 44/ عاما/ طعنها زوجها السابق حتى الموت في باريس بعد الإفراج عنه من السجن. وألقي القبض عليه للعنف المنزلي وتهديدات بالموت.

وهذه هي قضية الموت نتيجة العنف رقم 104 في فرنسا العام الجاري التي تقتل فيها امرأة على يد شريكها أو شريكها السابق.

توفيت 102 امرأة العام الماضي في فرنسا نتيجة للعنف المنزلي، بحسب تقرير أصدرته وزارة الداخلية مؤخرا.

وتعاملت السلطات مع 139 ألفا و200 قضية عنف منزلي ضد النساء .