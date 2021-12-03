وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على اتفاقية لتمويل قطاع الإلكترونيات والابتكار الإيطالي من خلال قرض بقيمة 15 مليون يورو لشركة "اجترونيك" الهندسية الإيطالية (SME Eggtronic Engineering S.p.A) وشركاتها التابعة في الولايات المتحدة والصين، كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي البالغة 540 مليار يورو لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وتباطؤ الإنتاج الناجم عن جائحة كورونا.

وأكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، أن بنك الاستثمار الاوروبي مهتم بشدة بتطوير ودعم مشروعات الابتكار لما له من أهمية كبيرة في تعزيز النمو والرفاهية الجماعية وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.

وأعربت فيجليوتي، وفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية التي ستساهم في التوسع في عمليات التصميم والبحث بشكل كبير في مجالات تحويل الطاقة والشحن اللاسلكي.

وشددت على التزام البنك الأوروبي بدعم وتطوير الأعمال التجارية الإيطالية والأوروبية على أحدث التقنيات نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذا المجال.

من جهته، قال إيجور سبينيلا، الرئيس التنفيذي لشركة اجترونيك الهندسية الإيطالية، "إن الاتفاقية هي دفعة قوية لخطتنا التنموية الطموحة والتي تهدف إلى تحسين الحياة وحماية البيئة باستخدام أحدث الابتكارات في مجال أشباه الموصلات وتكنولوجيا الطاقة الإلكترونية، كونه القطاع الاستراتيجي في إيطاليا لتقديم مساهمات تكنولوجية وأخلاقية واجتماعية".

وأكد أن الدعم المالي سيساهم أيضا في تسويق تقنيات الشركة في مجالات تحويل الطاقة والشحن اللاسلكي ومكافحة تغير المناخ.

يذكر أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي قدمت 23 مليار يورو كتمويل لمشاريع في إيطاليا في أربعة مجالات ذات أولوية، هي: البنية التحتية والابتكار والمناخ والبيئة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) من عام 2019 إلى عام 2020.