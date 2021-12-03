قالت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران إن متحور أوميكرون يخلف تأثيرا على الطلب قصير المدى، ولكنه لم يعرقل بعد التعافي في قطاع الطيران .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول في بيان إنها قامت بتعليق خطط زيادة السعة خلال الربع الحالي، في ظل إرجاء بعض

العملاء لحجوزات سفرهم والحجوزات الأخرى.

وقال المدير التنفيذي جوهان لوندجرين في البيان " مازال هناك الكثير من الغموض مع دخول فصل الشتاء".

ويشار إلى أن انتعاش الطلب في السوق البريطاني يواجه تهديدا عقب أن أعلنت الحكومة وضع قائمة حمراء لدول محظورة بالاضافة إلى إجراء اختبار "

بي سي ار " إجباري لكل المسافرين القادمين من الخارج، وذلك لمواجهة متحور أوميكرون.