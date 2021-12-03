تم انتخاب أوليفر كان، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، نائبا أول لرئيس رابطة الأندية الأوروبية، خلال الانتخابات التي بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتولى حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق المنصب بدلا من ميكائيل جرلينجر، مدير النادي البافاري، في الرابطة التي رأسها لسنوات كارل هاينز رومينيجيه، الذي خلفه كان في رئاسة مجلس إدارة بايرن.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع الجمعية العموميةللرابطة معارضة اقتراح إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين، وبحث سلامة اللاعبين وتحديث قواعد اللعب النظيف المالي.