قالت جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين إنها حصلت على ترخيص بمنح الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا الكم، وهو أول برنامج لدرجة الدكتوراه في البلاد في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة تطوير علوم وتكنولوجيا الكم، وتزيد من جودة المبتكرين وعددهم في هذا القطاع الرائد، حسبما ذكرت الجامعة في خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي بشرقي الصين.

وقد تطورت علوم وتكنولوجيا الكم بشكل سريع في السنوات الأخيرة، وأصبحت مجالا رائدا جديدا للعلوم والتكنولوجيا والتحول الصناعي.

وأجرت جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين دراسات حول علوم المعلومات الكمية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وأنشأت مراكز بحثية ذات صلة تقدم الدعم لإعداد المواهب.

وفي السنوات الأخيرة، حققت الصين سلسلة من الاختراقات في تكنولوجيا الكم، بما في ذلك أول قمر صناعي كمي في العالم، وخط اتصال كمي بطول 2000 كيلومتر بين بكين وشانغهاي، وأول نموذج أولي لآلة الحوسبة الكمية الضوئية في العالم.

جدير بالذكر أن خفي، وهي مركز لتكنولوجيا الكم في الصين، تُعد موطنا لأكثر من 20 شركة لتكنولوجيا الكم، وحققت قيمة إنتاج تبلغ حوالي 430 مليون يوان (حوالي 67.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2020.