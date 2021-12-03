بدأ المخرج المصري بيتر ميمي، عمليات مونتاج ومكساج مسلسله الجديد "الجسر"، المقرر عرضه نهاية شهر ديسمبر المُقبل، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وقال ميمي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى الأسبوع الماضي من تصوير جميع مشاهد المسلسل بحضور معظم أبطاله، وأنه سيكثف خلال الأيام القليلة المقبلة ساعات المونتاج، حتى يتمكن من تسليم الحلقات الأولى قبل موعد العرض.

وتابع ميمي أن العمل يدور في إطار من الفانتازيا حول سيدة تستولي على منطقة شعبية وتجسد دورها الفنانة نيللي كريم، وتدخل في صراعات مع أحد رجال المنطقة ويجسد دوره الفنان عمرو سعد، لتتوالى الأحداث في إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

والمسلسل بطولة عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، ومها نصار، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل فكرة جديدة تمامًا على الدراما المصرية، حيث يدور في إطار من الفانتازيا حول أحوال البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.