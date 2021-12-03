كشفت دراسة جديدة للمركز الطبي الجامعي جرونينجن ، أن المرضى المصابين بقصور فى القلب وتلقوا دواء (جارديانس) الذى يستخدم لعلاج مرضى السكر تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ ، وزاد معدل بقائهم على قيد الحياة، بالاضافة إلى أنه قلل من احتمالية عودتهم للمستشفى مرة أخري .

ويستخدم عقار " جارديانس" لعلاج مرضى السكر النمط الثانى ، لكنه أصبح مؤخرًا علاجًا راسخًا للمرضي الذين يعانون من قصور القلب المزمن ،وشرعت الدراسة في تحديد ما إذا كان هذا الدواء ،وهو أحد مثبطات ناقل ( SGLT2 ) ، ويمكن أن يساعد البالغين في المستشفى بسبب قصور القلب الحاد بمجرد استقرار حالتهم .

ويصنف قصور القلب على أنه "حاد" عندما يعاني المريض من تراكم السوائل في الرئتين ، ويتطلب علاجًا عاجلاً ودخول المستشفى ،وبمجرد خروجهم من المستشفى يكون هؤلاء المرضى أكثر عرضة لخطر الموت وإعادة العلاج في المستشفى وانخفاض نوعية الحياة.