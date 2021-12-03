عواصم ـ وكالات: قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن إن السلالة الجديدة «أوميكرون» المتحورة من ڤيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.



واضافت سواميناثن خلال مقابلة مع وكالة رويترز ان التعامل الصحيح هو التأهب والحذر وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد.

وتابعت «إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام».

وقالت إن ظهور المتحور الجديد أمر غير مرحب به، مستدركة أن العالم مستعد على نحو أفضل نظرا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها لم تتلق معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحورة أوميكرون الجديدة لڤيروس كورونا.



وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيڤ «لم أطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون».



وأضاف أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحورة الجديدة «سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات».



في هذه الاثناء، قال موكجويتسي ماسيسي رئيس بوتسوانا إن بعض الديبلوماسيين الأربعة الذين كانوا أول من أظهرت الاختبارات إصابتهم بسلالة أوميكرون المتحورة من ڤيروس كورونا في البلاد جاءوا من أوروبا، داعيا إلى العدول عن حظر السفر الواسع النطاق المفروض على دول في جنوب القارة الأفريقية.



ورفض ماسيسي الكشف عن جنسيات هؤلاء الديبلوماسيين واكتفى بالقول «بعضهم مر على أوروبا والبعض الآخر مر على أماكن أخرى». ولدى سؤاله عما إذا كان البعض قد جاء من أوروبا إلى بوتسوانا، أجاب «بالفعل».



الى ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن مواطنيه إلى تجاوز انقساماتهم لمكافحة كوفيد-19 بينما يهدد الشتاء والمتحور الجديد أوميكرون بانتعاش الوباء وإضعاف الرئيس بشكل أكبر.



وقال «اعرف أن كوفيد-19 كان محور انقسام في هذا البلد». وانه «صار موضوعا حزبيا، وهذا أمر محزن... ما كان يجب أن يكون الأمر كذلك».



واضاف الرئيس البالغ من العمر 79 عاما «بينما ننتقل إلى فصل الشتاء ونواجه تحدي المتحورة الجديدة، حان الوقت الآن، كما آمل، لمحاولة التغلب على هذه الانقسامات».



ويحاول جو بايدن فرض التطعيم في الشركات العامة والخاصة لكنه يواجه معارضة كبيرة من العديد من الجمهوريين ويتعثر في الإجراءات القانونية التي تم إطلاقها ضد هذه الإجراءات الملزمة.



حتى ان هذه المسألة هددت استقرار ميزانية أكبر قوة في العالم.



وحاول عدد قليل من الجمهوريين عرقلة قانون المالية الذي من شأنه أن يمنع شل الخدمات الفيدرالية الأميركية، بحجة أنه سيساعد في تمويل فرض اللقاح الإلزامي الذي يعارضونه. لكن الميزانية أقرت بشكل نهائي مساء الخميس.