عواصم ـ وكالات: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر بالاراضي المحتلة.



وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار صوب سيارة كان يستقلها الشابان قائلة إنهما حاولا دهس شرطيين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، وأعلن عن استشهاد أحدهما لاحقا متأثرا بجروجه.



وكانت مدينة أم الفحم العربية في إسرائيل شهدت إطلاق نار وإحراقا متعمدا وفوضى بعد استشهاد شاب في الثالثة والثلاثين من عمره وارتفاع عدد ضحايا العنف والجريمة في الأوساط العربية منذ مطلع العام إلى 102 ضحية بينهم 15 امرأة.



من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين وداهمت عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.



وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من هشام حميدان الشرباتي (54 عاما) وهارون إبراهيم الكركي (40 عاما) وباسم محمد عبيدو (49 عاما)، ومحمد أبو زينة، بعد تفتيش منازلهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة حلحول شمال الخليل.