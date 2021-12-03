عواصم ـ وكالات: قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمام البرلما مستشهدا بتقارير للمخابرات، إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير المقبل.



وقال ريزنيكوف إن أوكرانيا لن تقدم على أي تصرف استفزازي لكنها مستعدة للرد إذا شنت روسيا هجوما.



وحذرت أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من تحركات القوات الروسية بالقرب من حدودها هذا العام، الأمر الذي أثار المخاوف من تحول صراع محتدم في شرق أوكرانيا إلى حرب مفتوحة.



وقال ريزنيكوف «مخابراتنا تحلل كافة التصورات بما فيها الأسوأ. تشير إلى أن احتمال تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا قائم. الوقت الأكثر ترجيحا... سيكون بحلول نهاية يناير».



وتابع «التصعيد تصور محتمل، لكنه ليس حتميا ومهمتنا هي منعه. يتعين أن نجعل ثمن التصعيد غير محتمل للمعتدي».



وحثت أوكرانيا حلفاءها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مؤخرا على إعداد حزمة عقوبات قاسية لردع روسيا ومنعها من شن هجوم.



وتتهم موسكو بدورها أوكرانيا والولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار، وتشير إلى أن كييڤ ربما تستعد لتنفيذ هجوم في شرق أوكرانيا وهو ما تنفيه كييڤ بقوة.



وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن موسكو من «تكلفة باهظة» ستدفعها في حال حدوث تصعيد، وحث نظيره الروسي على إيجاد مخرج ديبلوماسي من هذه الأزمة.



وأضاف أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين سيتحدثان قريبا على الأرجح.



وقال الكرملين الجمعة إنه يجري ترتيب اتصال مرئي بينهما، بعد يوم من مباحثات وزيري خارجية البلدين بشأن الأزمة الأوكرانية.



من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأوكراني لوكالة فرانس برس بأن كييڤ ترفض رفضا قاطعا أي التزام بالتخلي عن خطتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأي «ضمانات» أخرى تطالب بها روسيا.



وقال دميترو كوليبا لفرانس برس على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم إن «وعدا من هذا النوع ليس خيارا»، داعيا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رفض المطالب التي قدمتها موسكو لخفض التوتر على الحدود الأوكرانية.



وأشار إلى أنه من «غير الوارد» أن تتخلى أوكرانيا عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي وهو أمر تقدمت بطلب من أجله عام 2008 ولم يبت فيه بعد، مشددا على أن الدستور الأوكراني ينص على انضمام كييڤ إلى الحلف والاتحاد الأوروبي.



وتطالب موسكو على وجه الخصوص بتجميد تقدم حلف الأطلسي شرقا بعدما انضم جزء كبير من أوروبا الشرقية إلى الحلف في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.



ودعا كوليبا حلفاء بلاده الغربيين إلى عدم إبرام اتفاق من هذا النوع مع موسكو، محذرا من أن كييڤ لن تعترف به ابدا.



وأكد «لدينا قاعدة ذهبية في السياسة الخارجية الأوكرانية: لا يتم إبرام قرار بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا. إذا توصل أي طرف كان، حتى ولو كان من أقرب حلفائنا، إلى اتفاق متعلق بأوكرانيا من وراء ظهرنا، فلن نعترف بهذا القرار».