طهران ـ د.ب.أ: أفادت تقارير إعلامية إيرانية بانتخاب آذر منصوري، في منصب أمين عام حزب اتحاد الشعب الإيراني «اتحاد ملت»، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.



وتمكنت منصوري، البالغة من العمر 57 عاما، من الفوز على منافسيها المرشحين من الرجال في الانتخابات الداخلية التي جرت أثناء انعقاد مؤتمر الحزب.



وكانت منصوري ضمن التيار الإصلاحي الإيراني لسنوات. كما كانت ضمن فريق مستشاري الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي خلال الفترة ما بين 1997 و2005.



واعتقلت الشرطة الإيرانية منصوري وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وذلك عقب مشاركتها في التظاهرات التي خرجت في عام 2009، احتجاجا على مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة، التي أسفرت عن فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.



ولا يتمتع حاليا حزب «اتحاد ملت» وأحزاب التيار الإصلاحي بالكامل بأي دور بارز في السياسة الإيرانية.