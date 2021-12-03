بغداد ـ وكالات: أعلنت سلطات اقليم كردستان ومصادر أمنية الجمعة عن مقتل 13 شخصا على الاقل بينهم مدنيون وعدد من مقاتلي الأكراد البيشمركة في هجوم نسب إلى تنظيم داعش في شمال العراق.



وقال مصدر في قوات البيشمركة ان «انفجار عبوة ناسفة استهدف قوة كانت متوجهة للتصدي لعناصر داعش».



وذكر اقارب أحد الضحايا المدنيين أن القتلى هم أبناء مختار القرية وتتراوح أعمارهم بين 11 و24 عاما.



كما قضى أحد عناصر البيشمركة في حادث سير وهو يقود مركبة لاخلاء ضحايا الهجوم، وفقا لمصدر البيشمركة.



ووقع الهجوم في قضاء مخمور، وهو نقطة رئيسية لنشاط تنظيم داعش ويشهد هجمات منتظمة على القوات الكردية والعراقية والمدنيين في كثير من الأحيان.



وتقع مخمور وهي منطقة جبلية على بعد 70 كيلومترا جنوب شرقي الموصل و60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان.

ودعا رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني إلى تعاون أمني أكبر مع قوات الأمن العراقية للتصدي لنشاط داعش.



من جانبه، نعى رئيس وزراء الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضحايا الهجوم. ودعا الى «ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية»، وفقا للمتحدث العسكري اللواء يحيى رسول.



وأكد الكاظمي أن هذا الهجوم الإرهابي على إحدى قرى أربيل الغادر لن يمر دون القصاص العادل من الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ «إن الكاظمي يقدم التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على قرية خضر جيجة بالقرب من جبال قرچوج والذي راح ضحيته عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح».



وأكد البيان أن قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا إلى جنب مع إخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق، مشددا على أن العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل أو بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية، مشددا على ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية.