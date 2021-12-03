الدوحة -قنا: بحث أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وخصوصا مستجدات الأوضاع في المنطقة.



وذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية "قنا" في بيان ان ذلك جاء خلال المباحثات التي عقدها الجانبان بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي للدوحة.



وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والأمنية والتعليمية والتنموية وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.



وحضر المباحثات عدد من الوزراء القطريين وحضرها من الجانب الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس ماكرون.