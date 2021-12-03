الرياض - واس: قالت وزارة الداخلية السعودية انه ابتداء من الاول من فبراير المقبل سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية (المعززة) شرطا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لكل من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية وذلك للفئات العمرية 18 عاما فأكبر.



واوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" أن ذلك يأتي إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات واستخدام وسائل النقل العام.



واضاف ان ذلك يأتي ايضا بناء على ما أوصت به الجهات الصحية من أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات (كورونا) لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع والسيطرة على تفشيات الڤيروس وخصوصا سلالاته المتحورة.



وبين انه يأتي كذلك بعدما أثبتته الدراسات من مأمونية الجرعات التنشيطية وفعاليتها وأهميتها نظرا لوجود فرص تراجع لمستويات الأجسام المضادة في الدم بعد مضي ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية ما يدعو إلى ضرورة التأكيد على من مضى ستة أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية بالمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية.



وأوضح المصدر أنه اعتبارا من الاول من فبراير المقبل سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي وأي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية وأي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.



وقال المصدر انه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وكافة البروتوكولات الصحية المعتمدة.



وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.