الدوحة- فريد عبدالباقي

أنعش منتخب سورية لكرة القدم آماله في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، عندما انتزع فوزاً غالياً على منتخب تونس بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ستاد أحمد بن علي المونديالي، في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



تقدم منتخب سورية مبكراً عن طريق أوليفر كاسكاو في الدقيقة الرابعة، عندما استغل تأخر التونسي فرجاني ساسي في الخروج بالكرة ليقوم بقطعها أمام منطقة جزاء منتخب تونس ويسدد صاروخاً تسكن حارس تونس.

وعزز محمد عنز من تقدم منتخب سورية بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، عندما أطلق قذيفة بعيدة المدى فشل حارس تونس التعامل مع الكرة.



لعب منتخب تونس بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد علي بن رمضان في الدقيقة 45.

وبهذا الفوز نال منتخب سورية أول ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط، ليشتعل الصراع على بطاقتي الدور ربع النهائي، حيث يحتل منتخب الإمارات صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما خرج منتخب موريتانيا من سباق التأهل إلى الأدوار النهائية.

ومن المقرر أن تحدد ملامح المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من خلال مباراتي الجولة الثالثة، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب تونس، فيما تلعب سورية مع منتخب موريتانيا مساء الاثنين المقبل.