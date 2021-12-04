الشطي: ناقشنا نقل ملفات الأطباء المبتعثين من واشنطن إلى أوتاوا لتحسين تواصلهم مع الملحق الثقافي والجامعات الكندية



عبدالكريم العبدالله

اجتمع أعضاء جمعية الأطباء الكويتيين في كندا برئاسة د. خالد الشطي، مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية لبحث اهم القضايا التي تخص الاطباء المبتعثين في كندا.

وقال رئيس جمعية الاطباء الكويتيين المبتعثين في كندا د.خالد الشطي انه تم مناقشة أهم القضايا التي تخص الأطباء المبتعثين في كندا وعدد من المطالبات التي تم تقديمها في اللقاءات السابقة، كما تم التباحث بخصوص آخر التعديلات الخاصة بلائحة الابتعاث المتوقع صدورها قريبا، بالاضافة إلى مناقشة عدد سنوات الابتعاث ومخصصات البعثة والتطرق إلى بعض العقبات التي يمر بها الطبيب بسبب طول الدورة المستندية.

وذكر انه تم التأكيد على موقف الجمعية وحرصها على نقل ملفات المبتعثين من الملحق الثقافي في واشنطن إلى الملحق الثقافي في أوتاوا مما سيعزز من التركيز على الاطباء المبتعثين في كندا وتحسين تواصل المبتعثين مع الملحق الثقافي والجامعات الكندية بالاضافة إلى الجهات المعنية.

من جهتها، شكرت الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة عبير الدعيج ممثلي الجمعية على مقترحاتهم ، متمنية التوفيق للأطباء الكويتيين في مسيرتهم الاكادمية وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم الكويت.

والجدير بالذكر أن المشاركين في الاجتماع من ديوان الخدمة المدنية هم عبير الدعيج الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة و نرجس دشتي مدير ادارة البعثات والإجازات الدراسية و فاطمة المريخي مراقب البعثات، كما حضر الاجتماع كل من د. فارس الفارس، د. استبرق النجار، ود. يوسف المطوع اعضاء الجمعية برئاسة د.خالد العوضي.